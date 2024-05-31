В Орловской области почти 2700 выпускников сдают ЕГЭ по математике

|
|пятница 31.05.2024 15:03:41
|302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
|
|
|
|
|Главная » Новости
13:00, 31 мая 2024 года
В Орловской области почти 2700 выпускников сдают ЕГЭ по математикеЭкзамен состоит из двух уровней: базового и профильного.
Фото: архив
31 мая орловские выпускники сдают экзамен, обязательный для получения аттестата. Профильную математику напишут 1165 ребят, базовую - 1524. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".
Для проведения ЕГЭ организовано 22 пункта на базе школ, 16 пунктов работают на дому. Кроме того, 4 пункта открыты в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
Экзамен по базовой математике длится 3 часа. Для тех, кто сдает профильный уровень продолжительность экзамена увеличили на 55 минут.
Результаты по базовой математике будут известны не позднее 14 июня, а по профильной математике - не позднее 17 июня.
|
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.