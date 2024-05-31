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13:00, 31 мая 2024 года В Орловской области почти 2700 выпускников сдают ЕГЭ по математике Экзамен состоит из двух уровней: базового и профильного.



Фото: архив

31 мая орловские выпускники сдают экзамен, обязательный для получения аттестата. Профильную математику напишут 1165 ребят, базовую - 1524. Об этом сообщает тг-канал "Телеграммы из Орла".



Для проведения ЕГЭ организовано 22 пункта на базе школ, 16 пунктов работают на дому. Кроме того, 4 пункта открыты в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы.



Экзамен по базовой математике длится 3 часа. Для тех, кто сдает профильный уровень продолжительность экзамена увеличили на 55 минут.



Результаты по базовой математике будут известны не позднее 14 июня, а по профильной математике - не позднее 17 июня.





