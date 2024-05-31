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14:30, 31 мая 2024 года Орловские кинологи стали лучшими на всероссийском чемпионате Состязались больше полусотни команд.







В Московской области прошли соревнования лучших кинологов уголовно-исполнительной системы. Состязались 53 команды.



Команду от Орловской области представляли Павел Другов, Сергей Попов, Павел Козорезов, а также Владимир Харев, выступающий в личном первенстве.



В командном первенстве среди территориальных органов ФСИН России с численностью до трех тысяч человек команда орловских кинологов заняла первое место. Кроме того, по итогам чемпионата первое место в личном первенстве в дисциплине "Поиск и обнаружение взрывчатых веществ" занял Павел Другов.





Елена Степовая



