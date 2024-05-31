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11:07, 31 мая 2024 года

Студент Президентской академии в Орле стал победителем регионального конкурса "Моя законодательная инициатива"

Ивана Хомченко наградили в областном совете.

Фото: РАНХиГС

Студент Президентской академии в Орле Иван Хомченко стал победителем регионального конкурса "Моя законодательная инициатива" и был удостоен почетной грамоты Орловского областного Совета народных депутатов.

Конкурс был проведен Орловским областным Советом народных депутатов в целях привлечения обучающихся к государственному управлению посредством их участия в законодательной деятельности. В нём принимали участие обучающиеся профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Орловской области.
 
30 мая в торжественной обстановке состоялось награждение участников. Вручение почетных наград прошло в рамках тридцать второго заседания Орловского областного Совета народных депутатов.
 
Иван Хомченко является студентом четвертого курса юридического факультета Президентской академии в Орле. Он углубленно изучает правовые дисциплины, пишет научные статьи. Иван неоднократно становился победителем и призёром всероссийских и международных конкурсов научных работ.
Иван Хомченко также принимает участие и в общественной жизни вуза и региона, за что, в частности, в этом году был отмечен благодарностью губернатора Орловской области.
 
Почетное второе место по итогам конкурса "Моя законодательная инициатива" занял также студент юридического факультета Президентской академии в Орле Константин Балабин. Третье место заняла обучающаяся первого курса экономического факультета Орловского ГАУ Софья Тулина.
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