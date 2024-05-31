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11:30, 31 мая 2024 года Орловчанка отдала больше миллиона рублей из страха оплатить преступления Мошенники провернули двухступенчатую схему.





64-летняя жительница Орловского муниципального округа лишилась 1,2 миллиона рублей после общения с мошенниками. Как рассказали в управлении МВД по региону, злоумышленники провернули двухступенчатую схему.



Сначала преступник представился в телефонном звонке сотрудником электросетевой компании. Он сообщил, что пенсионерке нужно заменить счетчик. Чтобы не посещать организацию, ей предложили продиктовать личные данные, в том числе номер СНИЛС, что и было сделано.



На следующий день мошенники перезвонили, представившись уже сотрудниками службы финмониторинга и правоохранительных органов. Женщине рассказали, что ее аккаунт на Госуслугах взломан, и на ее имя сейчас оформляются кредиты, средства с которых могут быть использованы для финансирования преступлений. Для недопущения этого женщине предложили взять кредиты и перевести деньги, включая собственные сбережения, на "безопасные счета".





