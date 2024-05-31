пятница 31.05.2024 15:03:15 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС







Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
ВЫБОРЫ 2024
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Архивное дело
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
Желтый объектив
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Утро России. Орел
Театральный радиопроект "Литературная волна"
Большой Футбол
Главная » Новости

11:30, 31 мая 2024 года

Орловчанка отдала больше миллиона рублей из страха оплатить преступления

Мошенники провернули двухступенчатую схему.


64-летняя жительница Орловского муниципального округа лишилась 1,2 миллиона рублей после общения с мошенниками. Как рассказали в управлении МВД по региону, злоумышленники провернули двухступенчатую схему.

Сначала преступник представился в телефонном звонке сотрудником электросетевой компании. Он сообщил, что пенсионерке нужно заменить счетчик. Чтобы не посещать организацию, ей предложили продиктовать личные данные, в том числе номер СНИЛС, что и было сделано.

На следующий день мошенники перезвонили, представившись уже сотрудниками службы финмониторинга и правоохранительных органов. Женщине рассказали, что ее аккаунт на Госуслугах взломан, и на ее имя сейчас оформляются кредиты, средства с которых могут быть использованы для финансирования преступлений. Для недопущения этого женщине предложили взять кредиты и перевести деньги, включая собственные сбережения, на "безопасные счета".
© 2002−2024 Сетевое издание "Вести-Орел" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Реестровая запись средства массовой информации серия Эл № ФС77-84935 от 21 марта 2023 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71.