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16:30, 31 мая 2024 года В Орловской области готовят резерв операторов БПЛА Курсантов обучают в "Бригаде Катукова".



Фото: архив

В "Бригаде Катукова" скоро состоится выпуск первого потока операторов БПЛА. Обучение проходит по собственной программе.



Как рассказали "катуковцы" в своем тг-канале, это долгий и непростой процесс. Операторам нужно изучить принципы работы устройства, рассчитать энергопотребление и эффективность, научиться картографии, работе артиллерии и, конечно, управлению дроном. Во время полета оператор должен постоянно контролировать аппарат, учитывать изменения метеоусловий и быстро находить решение в аварийных ситуациях, например, при потере сигнала управления или видеосигнала. А если добавить к этому полезную нагрузку, задача становится еще сложнее. Но курсанты успешно справляются с обучением.





