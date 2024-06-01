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9:00, 1 июня 2024 года

В орловских школах появится предмет "Семьеведение"

Об этом, а также принимаемых в регионе мерах по защите прав несовершеннолетних рассказал уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.



1 июня отмечается Международный день защиты детей. О том, как в Орловской области отстаивают права несовершеннолетних, корреспондент ГТРК "Орел" Александра Бахтина побеседовала с уполномоченным по правам ребенка в регионе Константином Домогатским.

Как отметил омбудсмен, в прошлом году к нему возросло количество обращений — их было 989. Темами запросов были детское здравоохранение, образование, социальная поддержка. Константин Домогатский назвал тревожащим рост обращений в части семейных правоотношений — это конфликты и кризисы в семьях. Рост составил 35%.
 
Если родители понимают, что в жизни ребенка случается экстраординарная ситуация, а сами они уже не могут помочь, то они могут обратиться в психолого-педагогические центры. Как подчеркнул омбудсмен, они действуют по всей области. Также работает сеть семейных МФЦ.
 
Помимо этого, Константин Домогатский отметил, что с нового учебного года планируется ввести предмет "Семьеведение". В Минпросвещения заявляли, что это будет внеурочный предмет. Его хотят распространить на старшеклассников и студентов СПО.



Александра Бахтина
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