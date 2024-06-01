В орловских школах появится предмет "Семьеведение"

Об этом, а также принимаемых в регионе мерах по защите прав несовершеннолетних рассказал уполномоченный по правам ребенка в Орловской области Константин Домогатский.

Как отметил омбудсмен, в прошлом году к нему возросло количество обращений — их было 989. Темами запросов были детское здравоохранение, образование, социальная поддержка. Константин Домогатский назвал тревожащим рост обращений в части семейных правоотношений — это конфликты и кризисы в семьях. Рост составил 35%.



Если родители понимают, что в жизни ребенка случается экстраординарная ситуация, а сами они уже не могут помочь, то они могут обратиться в психолого-педагогические центры. Как подчеркнул омбудсмен, они действуют по всей области. Также работает сеть семейных МФЦ.



Помимо этого, Константин Домогатский отметил, что с нового учебного года планируется ввести предмет "Семьеведение". В Минпросвещения заявляли, что это будет внеурочный предмет. Его хотят распространить на старшеклассников и студентов СПО.