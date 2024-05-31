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13:30, 31 мая 2024 года Орловский священник благословил целый взвод бойцов СВО Зону боевых действий посетил протоиерей Александр Кузнецов.



Фото: Болховское благочиние

Благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов совершил очередную поездку в зону СВО. Он посетил один из танковых полков Кантемировской дивизии.



Отец Александр привез бойцам маскировочные сети, продукты питания и другие необходимые вещи. Но главной помощью стала духовная поддержка.



Военные смогли исповедоваться и причаститься. Священник также благословил и напутствовал целый взвод из 60 бойцов.



Кроме того, батюшка освятил военную технику. Как рассказали в Орловской митрополии, один из танковых экипажей знаменитой дивизии полностью состоит из жителей Орловщины.





