Орловский священник благословил целый взвод бойцов СВО

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13:30, 31 мая 2024 года
Орловский священник благословил целый взвод бойцов СВОЗону боевых действий посетил протоиерей Александр Кузнецов.
Фото: Болховское благочиние
Благочинный храмов Болховского округа протоиерей Александр Кузнецов совершил очередную поездку в зону СВО. Он посетил один из танковых полков Кантемировской дивизии.
Отец Александр привез бойцам маскировочные сети, продукты питания и другие необходимые вещи. Но главной помощью стала духовная поддержка.
Военные смогли исповедоваться и причаститься. Священник также благословил и напутствовал целый взвод из 60 бойцов.
Кроме того, батюшка освятил военную технику. Как рассказали в Орловской митрополии, один из танковых экипажей знаменитой дивизии полностью состоит из жителей Орловщины.
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