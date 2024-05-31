Больше 500 орловцев пострадали от укусов клещей

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10:30, 31 мая 2024 года
Больше 500 орловцев пострадали от укусов клещейЧисло заболевших клещевым боррелиозом осталось на прежнем уровне.
В больницы Орловской области с укусами клещей в текущем сезоне обратились 564 человека, включая 187 детей. Число заболевших клещевым боррелиозом осталось на прежнем уровне — его нашли у пяти взрослых.
В 15% клещей, снятых с людей, нашли возбудители болезни Лайма.
Также клещи в регионе переносят гранулоцитарный анаплазмоз. Находок клещевого вирусного энцефалита и моноцитарного эрлихиоза человека не было.
В регионе от клещей обработают 360 гектаров общественных территорий, а также территории детских лагерей. В Орле первые обработки уже прошли в детском и городском парках, парке Победы.