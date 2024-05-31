Больше 500 орловцев пострадали от укусов клещей

Число заболевших клещевым боррелиозом осталось на прежнем уровне.

В больницы Орловской области с укусами клещей в текущем сезоне обратились 564 человека, включая 187 детей. Число заболевших клещевым боррелиозом осталось на прежнем уровне — его нашли у пяти взрослых.



В 15% клещей, снятых с людей, нашли возбудители болезни Лайма.



Также клещи в регионе переносят гранулоцитарный анаплазмоз. Находок клещевого вирусного энцефалита и моноцитарного эрлихиоза человека не было.



В регионе от клещей обработают 360 гектаров общественных территорий, а также территории детских лагерей. В Орле первые обработки уже прошли в детском и городском парках, парке Победы.