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10:30, 31 мая 2024 года

Больше 500 орловцев пострадали от укусов клещей

Число заболевших клещевым боррелиозом осталось на прежнем уровне.


В больницы Орловской области с укусами клещей в текущем сезоне обратились 564 человека, включая 187 детей. Число заболевших клещевым боррелиозом осталось на прежнем уровне — его нашли у пяти взрослых.
 
В 15% клещей, снятых с людей, нашли возбудители болезни Лайма.
 
Также клещи в регионе переносят гранулоцитарный анаплазмоз. Находок клещевого вирусного энцефалита и моноцитарного эрлихиоза человека не было.
 
В регионе от клещей обработают 360 гектаров общественных территорий, а также территории детских лагерей. В Орле первые обработки уже прошли в детском и городском парках, парке Победы.
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