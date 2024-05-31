В одной из поликлиник Орла задержали дебошира

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11:00, 31 мая 2024 года
В одной из поликлиник Орла задержали дебошираНа сигнал тревоги отреагировали росгвардейцы.
Фото: архив
В одной из поликлиник Заводского района Орла был задержан мужчина, который вел себя агрессивно. Он оскорблял посетителей и медицинских работников, а также пытался применить физическую силу к окружающим.
На место происшествия по сигналу тревоги прибыли сотрудники Росгвардии. Дебошира они передали полиции. Как выяснилось, 39-летний орловец неоднократно привлекался к ответственности за подобные нарушения.
С начала 2024 года наряды Росгвардии задержали и доставили в органы внутренних дел более ста граждан, подозреваемых в совершении административных правонарушений и преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области.