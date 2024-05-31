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9:30, 31 мая 2024 года Дорожные "фонтаны" в Орле вызваны испытанием теплосетей Оно началось 27 мая и продлится по 5 июня.







С 27 мая в Орле отключили горячую воду из-за планового испытания теплосетей. В это же время в соцсетях появились видео о "бьющих ключах" рядом с домами. Они вызваны именно этой проверкой. Точки прорыва образовались на двух улицах Орла: Игнатова и Новосильской.



С начала проверки выявлено 75 повреждений, 25 из них связаны с подачей горячей воды. Сейчас они устраняются в первую очередь. Остальные полсотни отремонтируют до начала второго этапа гидравлических испытаний. Он пройдет с 6 по 15 августа.



О любых изменениях в графике будут сообщать заранее, а управляющие компании обязаны сделать перерасчет в оплате за горячую воду. Текущие испытания пройдут по 5 июня.





Антон Сорокин



