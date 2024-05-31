Главная » Новости



8:30, 31 мая 2024 года Юрий Парахин посетил стройплощадки на Колхозном мосту и выезде из "Заречки" Оба объекта в Орле должны сдать в 2025 году.



Фото: Юрий Парахин

Мэр Орла Юрий Парахин посетил две крупные строительные площадки в областной столице. Градоначальник проинспектировал ход реконструкции Колхозного моста и строительство улицы Витольда Почернина. Последняя станет долгожданным дополнительным выездом из микрорайона "Зареченский".



По словам мэра, на Колхозном мосту рабочие "УПМК №22" продолжают установку буронабивных свай, бетонирование ростверков. Уже отсыпана площадка под размещение канализационной насосной станции. Напомним, что переправа должна открыться в начале 2025 года.



На улице Витольда Почернина завершен подготовительный этап работ. Бригады ООО "Строй-проект" приступили к устройству сетей кабельных линий и связи, демонтажу очистных сооружений. Объект должны сдать летом 2025 года.









