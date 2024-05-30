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20:35, 30 мая 2024 года На майской сессии Орловского облсовета рассмотрели 30 вопросов Заседание регионального парламента прошло 30 мая.







В Орле прошла майская сессия Орловского областного совета народных депутатов. Народные избранники в ходе 32-го заседания рассмотрели три десятка вопросов.



Одним из самых важных стал запрет продажи алкоголя в розницу для "наливаек", работающих в многоквартирных домах. Закон заработает с 1 сентября, им продажа спиртных напитков ограничивается с 21:00 до 10:00.



На заседании был награжден депутат Орловского горсовета Владимир Строев, который в ноябре 2023 года попал под минометный обстрел и был ранен. Также народные избранники обсудили присвоение звания "Почетный гражданин Орловской области" Геннадию Зюганову, запрет на продажу товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ подросткам до 16 лет и бюджет территориального фонда медстрахования.





Екатерина Габова



