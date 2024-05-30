Орловские девятиклассники сдали ОГЭ по географии, истории, физике и химии

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20:00, 30 мая 2024 года
Орловские девятиклассники сдали ОГЭ по географии, истории, физике и химииОсновной этап госэкзаменов стартовал 21 мая.
Фото: архив
30 мая 4087 девятиклассников из Орловской области сдавали экзамены по географии, истории, физике и химии.
По данным регионального центра оценки качества образования
, 3174 выпускника выбрали географию, 229 - историю, 363 - физику, а 321 человек - химию. От результатов ОГЭ будет зависеть, пойдет ли девятиклассник в 10-й класс или в колледж, какую специальность выберет и к каким ЕГЭ будет готовиться.
Официальное объявление результатов госэкзаменов состоится не позднее 13 июня 2024 года.