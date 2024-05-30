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17:00, 30 мая 2024 года В Орловской области приняли закон о "наливайках" Законопроект одобрили с учетом поправок.







30 мая в ходе сессии Орловского областного совета приняли закон о "наливайках". Его одобрили во втором чтении и окончательной редакции с учетом ранее подготовленных поправок. Законом с 21:00 до 10:00 ограничивается продажа алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах. Исключение — рестораны. Также решено сохранить ограничения розничной продажи спиртного в магазинах с 21:00 до 10:00.



Закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года, отметили в пресс-службе правительства региона.





