Главная » Новости



7:30, 31 мая 2024 года Более 121 тысячи жителей Орловской области прошли первый этап диспансеризации На дополнительные исследования врачи направили более 22 тысяч человек.



Фото: архив

В 2024 году в Орловской области диспансеризацию и профилактический медосмотр прошли более 121 тысячи человек. Из них более 22 тысяч были направлены на дополнительные обследования или консультации профильных специалистов. региональном департаменте здравоохранения, диспансеризация позволяет выявить четыре основные группы заболеваний, которые являются причиной преждевременной смертности. Эти заболевания опасны тем, что на ранних стадиях могут протекать без симптомов. Если не начать лечение, например, сахарного диабета или гипертонии, то это может привести к поражению почек, сердца, мозга, сосудов глазного дна. Как рассказали , диспансеризация позволяет выявить четыре основные группы заболеваний, которые являются причиной преждевременной смертности. Эти заболевания опасны тем, что на ранних стадиях могут протекать без симптомов. Если не начать лечение, например, сахарного диабета или гипертонии, то это может привести к поражению почек, сердца, мозга, сосудов глазного дна.





