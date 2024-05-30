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18:00, 30 мая 2024 года Юрий Парахин напомнил бизнесменам об уборке Глава города встретился с представителями сетевых магазинов.



Фото: пресс-служба администрации Орла

Мэр Орла Юрий Парахин 30 мая встретился с представителями крупных сетевых магазинов и напомнил им об уборке прилегающих территорий. Градоначальник отметил, что чистый магазин – это уборка не только внутри, но и снаружи.



Юристы напомнили, что по закону предусмотрена ответственность за ненадлежащее содержание территорий. Сначала собственников предупреждают, а затем штрафуют. Юридические лица могут заплатить до 50 тысяч рублей.



– Уважаемые коллеги! Давайте активно включаться в эту работу уже с завтрашнего дня. Подчеркиваю, что мы захватываем и боковые части здания, чтобы не получилось так, что ваш дворник, условно, смел все в бок и окажется, что это не ваша зона ответственности. Уверен, что каждый из нас хочет, чтобы в городе была чистота и порядок, - подытожил мэр.





Сергей Силаев



