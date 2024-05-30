Ветераны орловского спорта посетили Казанский храм
Для гостей провели экскурсию.
Фото: Орловская митрополия
Гарнизонный храм Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России в Орле встречал членов союза ветеранов спорта Орловской области. Ключарь храма иерей Максим Ерескин провел для гостей познавательную экскурсию.
Священник рассказал об истории православной церкви, символике и устройстве православного храма, а также показал его внутреннее убранство и особо почитаемые святыни. Кроме того, он ответил на вопросы о правилах христианской жизни.
Как отметили в Орловской митрополии, особый интерес у посетителей вызвал рассказ отца Максима об орловских святых, в частности, о преподобном Макарии Алтайском. В эти дни жители области торжественно чтят его память.