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17:30, 30 мая 2024 года Ветераны орловского спорта посетили Казанский храм Для гостей провели экскурсию.



Фото: Орловская митрополия

Гарнизонный храм Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России в Орле встречал членов союза ветеранов спорта Орловской области. Ключарь храма иерей Максим Ерескин провел для гостей познавательную экскурсию.



Священник рассказал об истории православной церкви, символике и устройстве православного храма, а также показал его внутреннее убранство и особо почитаемые святыни. Кроме того, он ответил на вопросы о правилах христианской жизни.



Как отметили в Орловской митрополии, особый интерес у посетителей вызвал рассказ отца Максима об орловских святых, в частности, о преподобном Макарии Алтайском. В эти дни жители области торжественно чтят его память.





