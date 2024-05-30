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19:00, 30 мая 2024 года В Мценске завершают монтаж инклюзивной площадки Средства собрали во время благотворительного марафона.







В Мценске Орловской области рабочие заканчивают монтаж инклюзивной спортивной площадки. Деньги на работы были собраны благодаря благотворительному марафону "ПоБерегу", который уже дважды проходил в областном центре.



В детские сады и школы Мценска ходят около 700 детей с ОВЗ. На новой площадке они смогут заниматься по адаптированным физкультурным программам.



– 1059 детей с заболеванием костно-мышечной системы: это плоскостопие, сколиоз. Инклюзивная площадка будет востребована в городе, есть и колясочники, для них эта территория приспособлена, - отметила и.о. заместителя главы администрации г. Мценска по социальным вопросам Елена Рыкшина.





Татьяна Тимохина



