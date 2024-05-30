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15:30, 30 мая 2024 года Владимир Строев удостоен медали "За самоотверженность и патриотизм" Награду депутату горсовета Орла вручили во время сессии областного заксобрания.



Фото: Орловский областной совет народных депутатов

Депутат горсовета Орла Владимир Строев удостоен медали "За самоотверженность и патриотизм". Награду ему вручили во время сессии областного заксобрания.



Владимир Строев был призван в рамках частичной мобилизации в 2022 году. Служил в должностях замкомандира полка связи и командира взвода радиосвязи.



В начале ноября 2023 года Строев попал под минометный обстрел в районе села Анатольевка Курской области. Врачи удалили у него пять осколков.





