Главная » Новости



16:30, 30 мая 2024 года Орловцы увидят спектакль "Мертвые души" Премьера состоится в академическом театре имени Тургенева.







30 и 31 мая на сцене театра имени Тургенева в Орле состоится долгожданная премьера спектакля "Мертвые души". Постановку осуществили два талантливых московских режиссера - Сергей Дьячковский и Алексей Жеребцов. В спектакле примет участие Сергей Гнедов, который после продолжительного перерыва вернулся на сцену. Теперь он не только актер, но и ветеран специальной военной операции. Его возвращение можно назвать триумфальным. Сергей сумел сделать обаятельным даже своего не самого приятного персонажа - Ноздрева.



Подробнее о премьере расскажет Эва Стасюлевич.



(+12)





Эва Стасюлевич



