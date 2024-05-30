Премьера состоится в академическом театре имени Тургенева.
30 и 31 мая на сцене театра имени Тургенева в Орле состоится долгожданная премьера спектакля "Мертвые души". Постановку осуществили два талантливых московских режиссера - Сергей Дьячковский и Алексей Жеребцов.
В спектакле примет участие Сергей Гнедов, который после продолжительного перерыва вернулся на сцену. Теперь он не только актер, но и ветеран специальной военной операции. Его возвращение можно назвать триумфальным. Сергей сумел сделать обаятельным даже своего не самого приятного персонажа - Ноздрева.