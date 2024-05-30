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14:30, 30 мая 2024 года

В Орловской области участники СВО с инвалидностью получат доплату к одной из пенсий

Решение принято на заседании областного совета 30 мая.


Получившие инвалидность участники СВО из Орловской области будут получать дополнительную финансовую поддержку. Решение принято на заседании областного совета 30 мая. Как сообщает региональный информационный портал, это будет ежемесячная доплата к одной из пенсий.

На льготу могут рассчитывать россияне, живущие на Орловщине и ставшие инвалидами при исполнении обязанностей по контракту о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на ВС РФ, в ходе СВО на территориях Украины, ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года, на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.
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