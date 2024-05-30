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15:00, 30 мая 2024 года
В Орле столкнулись "Нива" и "Лиаз"В аварии травмы получила пассажирка автобуса.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
В Орле произошло ДТП, в котором пострадала пассажирка автобуса. Инцидент случился 29 мая на Бульваре Молодежи в Заводском районе города.
Как сообщили
в Управлении Госавтоинспекции Орловской области
, водитель автомобиля "Нива" выезжал с прилегающей территории около дома № 4 по Бульвару Молодежи. Он не пропустил пассажирский "Лиаз", который двигался по главной дороге. Из-за этого произошло столкновение.
В результате аварии травмы получила 50-летняя пассажирка автобуса. Ее доставили в больницу Семашко, а после осмотра отпустили домой. По факту произошедшего проводится проверка.