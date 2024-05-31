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8:00, 31 мая 2024 года В Орле состоялся конкурс православных чтецов Молитвенным пением наполнились стены Михаило-Архангельского собора.



Фото: Орловская митрополия

В Орле прошел II Конкурс чтецов имени священноисповедника Георгия Коссова. Молитвенным пением наполнились стены Михаило-Архангельского собора.



В конкурсе приняли участие 25 лучших чтецов воскресных школ Орла и Орловского округа. Их разделили на две возрастные группы: 10-12 лет и 13-16 лет. Участники должны были продемонстрировать не только навыки чтения богослужебных текстов, но и умение быстро находить в книгах нужную информацию.



Победителями конкурса стали 10 человек. Лучшие чтецы смогут продемонстрировать свои навыки на детской архиерейской литургии, которая состоится 2 июня в Успенском (Михаило-Архангельском) соборе Орла. Об этом сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





