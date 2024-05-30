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14:00, 30 мая 2024 года

В Орловской области открыли еще один клуб самбо

Спортивный праздник состоялся в поселке Колпна.

Фото: официальное сообщество Колпнянского местного отделения партии "Единая Россия"

29 мая в поселке Колпна открылся клуб самбо. Секция разместилась в спортивном зале местного лицея. В нее записались уже более сорока детей.
 
В торжественном открытии клуба участвовали президент региональной федерации самбо Анатолий Якунин, председатель Орловского областного совета народных депутатов Леонид Музалевский, руководитель администрации губернатора Александр Шалимов и глава Колпнянского района Виктор Громов.
 
Леонид Музалевский отметил, что секции самбо уже действуют во многих муниципалитетах Орловской области. Теперь дети из Колпны тоже смогут заниматься этим национальным видом борьбы.
 
Новому клубу подарили борцовский ковер размером 12 на 12 метров. Юные самбисты под руководством тренера Юрия Козина продемонстрировали свое мастерство в показательных поединках. Об этом сообщили в официальном сообществе Колпнянского местного отделения партии "Единая Россия".
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