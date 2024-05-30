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12:00, 30 мая 2024 года Орловцы доставили детектор дронов и стройматериалы под Кременную Груз отвезла делегация во главе с руководителем Орловского МО Романом Жуковым.





Орловская область доставила гуманитарный груз для минометной батареи танкового полка под Кременную. В ней служат мобилизованные из региона. Посылку отвезла делегация во главе с руководителем Орловского муниципального округа Романом Жуковым.



Как рассказал губернатор Андрей Клычков, военнослужащим вручили детектор FPV-дронов "Амулет", ноутбук, принтер и аккумуляторы, стройматериалы для обустройства блиндажей, запчасти на КамАЗ и внедорожники, одежду, предметы личной гигиены, продовольствие, питьевую воду и другие полезные вещи.





