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13:30, 30 мая 2024 года В мае Орловская область отправила в Польшу более 110 тонн свежих огурцов Вся продукция прошла строгий контроль.



Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям

В мае 2024 года Орловская область экспортировала в Польшу 110,6 тонны свежих огурцов. Вся продукция прошла строгий контроль на соответствие требованиям страны-импортера.



Всего с начала 2024 года польским потребителям отправлено более 200 тонн огурцов. Как сообщили в межтерриториальном Управлении Россельхознадзора, претензий к качеству орловской продукции не поступало.





