Орловские приставы организуют горячую линию по вопросам взыскания алиментов

В преддверии Международного дня защиты детей ведомство регулярно проводит соответствующую акцию.

В преддверии Международного дня защиты детей управление ФССП по Орловской области принимает участие во Всероссийской акции "Судебные приставы — детям".

31 мая начнется работа горячей линии по вопросам взыскания алиментов и восстановления нарушенных прав детей. Орловцы смогут получить консультации о порядке взыскания алиментных платежей, мерах воздействия на должников, привлечении злостных неплательщиков к ответственности.

Звонки будут принимать с 10:00 до 13:00 по телефону: (4862) 72-52-80.

Как отметила замруководителя управления ФССП России по Орловской области Татьяна Аксютина, еженедельно ведомство проводит тематические приемы граждан по вопросам взыскания алиментов и другим вопросам, затрагивающим интересы детей. Они проводятся по четвергам с 9:00 до 12:00 по адресу: Авиационная, 5. Приемы ведет главный судебный пристав региона Михаил Смирнов.

Записаться на прием можно с помощью электронного сервиса "Запись на прием" на официальном интернет-сайте управления в разделе "Обращения" — "Личный прием граждан" — "Запись на личный прием к должностным лицам ФССП России", а также по телефону: 8 (4862) 72-52-80.



В 2023 году орловские судебные приставы взыскали 445 миллионов рублей задолженности по алиментам. В первом квартале 2024 года взыскано 115 миллионов.