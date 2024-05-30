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11:30, 30 мая 2024 года Орловские автоинспекторы проверяют соблюдение правил перевозки детей В регионе проходят профилактические рейды.







В Орловской области сотрудники ГАИ проводят профилактические рейды и проверяют соблюдение правил перевозки детей.



Особое внимание уделяется наличию детских удерживающих кресел. Без детского кресла можно ездить пассажирам в возрасте от 7 до 11 лет с пристегнутым ремнем безопасности и исключительно на заднем сиденье.



Нарушение требований к перевозке детей влечет штраф в размере трех тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч, юридических – 100 тысяч.



Только в Орловском округе с начала 2024 года выявлено 25 нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Показательный случай произошел в мае – пострадал ребенок, перевозимый в автокресле, не рассчитанном на его рост и вес.





Владимир Маряшин



