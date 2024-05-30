Орловские автоинспекторы проверяют соблюдение правил перевозки детей
В регионе проходят профилактические рейды.
В Орловской области сотрудники ГАИ проводят профилактические рейды и проверяют соблюдение правил перевозки детей.
Особое внимание уделяется наличию детских удерживающих кресел. Без детского кресла можно ездить пассажирам в возрасте от 7 до 11 лет с пристегнутым ремнем безопасности и исключительно на заднем сиденье.
Нарушение требований к перевозке детей влечет штраф в размере трех тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч, юридических – 100 тысяч.
Только в Орловском округе с начала 2024 года выявлено 25 нарушений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Показательный случай произошел в мае – пострадал ребенок, перевозимый в автокресле, не рассчитанном на его рост и вес.