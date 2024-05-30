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9:22, 30 мая 2024 года

Появились подробности пожара в Орле на улице Молдавской

От огня пострадали прессованные тюки с макулатурой, три автомобиля и кирпичное здание.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

29 мая на улице Молдавской в Орле произошел пожар. Горела свалка макулатуры, а столб дыма был виден всем жителям города.
 
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники 1-й, 3-й и специализированной пожарно-спасательной частей Орла.
 
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, огнем были повреждены прессованные тюки с макулатурой на площади 800 квадратных метров. Также пострадало кирпичное здание.

Кроме того, в результате возгорания термическому воздействию подверглись два грузовика и автомобиль "Ниссан". Пожарные эвакуировали два газовых баллона, спасли от огня три автомобиля и здание, расположенное рядом. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют специалисты.


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