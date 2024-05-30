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9:22, 30 мая 2024 года Появились подробности пожара в Орле на улице Молдавской От огня пострадали прессованные тюки с макулатурой, три автомобиля и кирпичное здание.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

29 мая на улице Молдавской в Орле произошел пожар. Горела свалка макулатуры, а столб дыма был виден всем жителям города. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники 1-й, 3-й и специализированной пожарно-спасательной частей Орла. ГУ МЧС России по Орловской области, огнем были повреждены прессованные тюки с макулатурой на площади 800 квадратных метров. Также пострадало кирпичное здание.



Кроме того, в результате возгорания термическому воздействию подверглись два грузовика и автомобиль "Ниссан". Пожарные эвакуировали два газовых баллона, спасли от огня три автомобиля и здание, расположенное рядом. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют специалисты. Как сообщили в пресс-службе, огнем были повреждены прессованные тюки с макулатурой на площади 800 квадратных метров. Также пострадало кирпичное здание.Кроме того, в результате возгорания термическому воздействию подверглись два грузовика и автомобиль "Ниссан". Пожарные эвакуировали два газовых баллона, спасли от огня три автомобиля и здание, расположенное рядом. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют специалисты.



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Возгорание на Молдавской в Орле ликвидировали





