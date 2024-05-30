Появились подробности пожара в Орле на улице Молдавской

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники 1-й, 3-й и специализированной пожарно-спасательной частей Орла.
Как сообщили
в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области
, огнем были повреждены прессованные тюки с макулатурой на площади 800 квадратных метров. Также пострадало кирпичное здание.
Кроме того, в результате возгорания термическому воздействию подверглись два грузовика и автомобиль "Ниссан". Пожарные эвакуировали два газовых баллона, спасли от огня три автомобиля и здание, расположенное рядом. Пострадавших нет. Причину пожара выясняют специалисты.