В Орле горело техническое помещение областной больницы

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9:11, 30 мая 2024 года
В Орле горело техническое помещение областной больницыПерсонал самостоятельно справился с огнем.
Фото: ГУ МЧС России по Орловской области
В шесть часов вечера 29 мая возник пожар в техническом помещении одного из корпусов Орловской областной клинической больницы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.
Персонал самостоятельно эвакуировал 10 человек из соседних помещений и сумел справиться с огнем.
Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, огонь повредил текстиль на площади в один квадратный метр.
Никто не пострадал. Специалисты разбираются в причинах ЧП.
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