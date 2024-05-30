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9:11, 30 мая 2024 года В Орле горело техническое помещение областной больницы Персонал самостоятельно справился с огнем.



Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

В шесть часов вечера 29 мая возник пожар в техническом помещении одного из корпусов Орловской областной клинической больницы. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.



Персонал самостоятельно эвакуировал 10 человек из соседних помещений и сумел справиться с огнем.



Как уточнили в чрезвычайном ведомстве, огонь повредил текстиль на площади в один квадратный метр.



Никто не пострадал. Специалисты разбираются в причинах ЧП.





