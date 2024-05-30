В Орловской области продолжается капремонт автодорог

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9:45, 30 мая 2024 года
В Орловской области продолжается капремонт автодорогРаботы ведутся сразу в нескольких районах.
Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"
На Орловщине продолжают капитально ремонтировать дороги. По информации "Дорожной службы", в настоящее время работы ведутся в Верховском, Новосильском, Новодеревеньковском и Троснянском районах.
Так, дорожники приводят в порядок автодорогу местного значения "Верховье-Покровское" - деревня Даменка и дорогу общего пользования местного значения в селе Муравль Троснянского района.
Дорожные работы также ведутся на трех улицах в поселке Хомутово Новодеревеньковского района и улице Карла Маркса в городе Новосиль. Ремонт планируется завершить в ближайшее время.
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