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9:45, 30 мая 2024 года В Орловской области продолжается капремонт автодорог Работы ведутся сразу в нескольких районах.



Фото: ГУП ОО "Дорожная служба"

На Орловщине продолжают капитально ремонтировать дороги. По информации "Дорожной службы", в настоящее время работы ведутся в Верховском, Новосильском, Новодеревеньковском и Троснянском районах.



Так, дорожники приводят в порядок автодорогу местного значения "Верховье-Покровское" - деревня Даменка и дорогу общего пользования местного значения в селе Муравль Троснянского района.



Дорожные работы также ведутся на трех улицах в поселке Хомутово Новодеревеньковского района и улице Карла Маркса в городе Новосиль. Ремонт планируется завершить в ближайшее время.





