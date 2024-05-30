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10:00, 30 мая 2024 года 50 орловчанок пройдут реабилитацию в "Дубраве" после резекции молочной железы Программа уже заработала.







В санатории "Дубрава" впервые проходят реабилитацию женщины с онкологией молочной железы. Это пациентки онкологического диспансера, которые перенесли хирургическое лечение. За год бесплатную реабилитацию после резекции молочной железы здесь планируют провести 50 женщинам. Сейчас процедуры в санатории проходят четыре пациентки. Они уже близки к завершению курса.



Помощь в разработке и содействии в продвижении программы реабилитации оказал Орловский онкодиспансер. Она включает в себя физиотерапию — лимфодренаж и магнитное воздействие, чтобы обезболить и снять отек. Также делается специальный комплекс массажа, который способствует расслаблению и релаксации пациенток. Помимо этого, организованы сеансы психотерапии.



Программа будет меняться и дополняться в зависимости от результатов.





Елена Литинская



