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8:30, 30 мая 2024 года Под Орлом продолжается капремонт детской школы искусств На эти цели выделили 6,6 миллиона рублей.



Фото: портал Орловской области

В селе Дросково продолжается капремонт Покровской детской школы искусств. Работы выполняют благодаря нацпроекту "Культура".



Большая часть средств - 5,7 миллиона рублей - выделены из федерального бюджета. Всего на проведение ремонтных работ предусмотрено 6,6 миллиона рублей. Подрядчик приступил к ним 1 февраля. Ремонт планируется завершить до 14 августа 2024 года.









В рамках контракта были заменены двери и напольные покрытия, выполнена облицовка стен и потолка, установлены перегородки, а также заменены системы отопления и электроснабжения. Как сообщает региональный инфопортал, в планах значится ремонт фасада, цоколя и отмостки здания.





