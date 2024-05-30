Орловские поисковики помогут найти информацию о погибших в годы войны родственниках

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7:30, 30 мая 2024 года
Орловские поисковики помогут найти информацию о погибших в годы войны родственникахАкция "Память о подвиге" состоится в Москве на выставке ВДНХ.
Фото: архив
14 июня члены поисковых отрядов из Орловской области проведут акцию "Память о подвиге". Они помогут посетителям выставки ВДНХ в Москве найти информацию о своих родственниках, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщает региональный инфопортал
, поиск данных будет вестись в онлайн-режиме в информационных базах Министерства обороны РФ. При необходимости найденные документы распечатают и заламинируют.
Кроме того, поисковики представят на ВДНХ образцы поискового, компьютерного и навигационного оборудования, которое используется при проведении работ на местности. На мастер-классе все желающие смогут научиться пользоваться этой техникой.