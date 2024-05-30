Митрополит Тихон освятил УАЗ для ульяновских десантников
Машину помогли приобрести прихожане и благодетели двух орловских храмов.
Фото: Алексей Лаушкин
Митрополит Орловский и Болховский Тихон освятил УАЗ для бойцов 104-й гвардейской десантно-штурмовой ордена Кутузова дивизии из Ульяновска. Машину уже передали военнослужащим.
Машину помогли приобрести Свято-Троицкий храм города Орла и Иоанно-Богословский храм села Платоново Орловского муниципального округа, рассказали в Орловской митрополии. В приобретении "Буханки" поучаствовали прихожане и благодетели.