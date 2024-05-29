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10:30, 29 мая 2024 года

Число дистанционных мошенничеств в Орловской области выросло на треть

Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые люди.



Число дистанционных мошенничеств в Орловской области за последний год выросло на треть. Чаще всего жертвами злоумышленников становятся пожилые люди. Как правило, используются стандартные схемы. Людям говорят, что их родственники попали в беду, что сбережения в опасности и так далее.

Все сводится к тому, что на том конце провода людей убеждают расстаться с деньгами – положить на "безопасный" счет, откупить родственника от мнимой ответственности. Представляются злоумышленники банкирами, правоохранителями, соцработниками.

В полиции напоминают, что банки и банки и правоохранительные органы никогда не будут просить данные и деньги по телефону. При появлении первых намеков на это, стоит завершить разговор.


Антон Сорокин
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