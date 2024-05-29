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20:45, 28 мая 2024 года

Орловцы поздравили ветерана Григория Зинченко с Днем рождения

Ему исполнился 101 год.



Орловские волонтеры и артисты поздравили с 101-м Днем рождения Григория Зинченко. Ему устроили концерт прямо перед домом. Уроженец Луганска переехал в Орел в 2022 году.

Во время Великой Отечественной войны Григорий Зинченко служил минометчиком, затем механиком самоходной артиллерийской установки. Был дважды контужен, получил несколько ранений, но возвращался на фронт.

Помним Дни рождения наших героев, с удовольствием приходим. Кроме праздников и Дней рождения, общаемся с родственниками, узнаем какие-то пожелания, - рассказал руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Кирилл Ишков.


Татьяна Тимохина
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