Главная » Новости



20:45, 28 мая 2024 года Орловцы поздравили ветерана Григория Зинченко с Днем рождения Ему исполнился 101 год.







Орловские волонтеры и артисты поздравили с 101-м Днем рождения Григория Зинченко. Ему устроили концерт прямо перед домом. Уроженец Луганска переехал в Орел в 2022 году.



Во время Великой Отечественной войны Григорий Зинченко служил минометчиком, затем механиком самоходной артиллерийской установки. Был дважды контужен, получил несколько ранений, но возвращался на фронт.



– Помним Дни рождения наших героев, с удовольствием приходим. Кроме праздников и Дней рождения, общаемся с родственниками, узнаем какие-то пожелания, - рассказал руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Кирилл Ишков.





Татьяна Тимохина



