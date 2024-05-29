Орловцы поздравили ветерана Григория Зинченко с Днем рождения
Ему исполнился 101 год.
Орловские волонтеры и артисты поздравили с 101-м Днем рождения Григория Зинченко. Ему устроили концерт прямо перед домом. Уроженец Луганска переехал в Орел в 2022 году.
Во время Великой Отечественной войны Григорий Зинченко служил минометчиком, затем механиком самоходной артиллерийской установки. Был дважды контужен, получил несколько ранений, но возвращался на фронт.
– Помним Дни рождения наших героев, с удовольствием приходим. Кроме праздников и Дней рождения, общаемся с родственниками, узнаем какие-то пожелания, - рассказал руководитель регионального отделения всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Кирилл Ишков.