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19:50, 28 мая 2024 года Орловские кардиологи снизят смертность пациентов от сердечной недостаточности Такая задача стоит перед центром на базе больницы Семашко.







В Орле на базе больницы Семашко создан региональный центр по лечению пациентов с хронической недостаточностью. Это самая частая сердечная патология. Перед врачами стоит задача снижения процента смертности людей с таким диагнозом.



При выписке пациентов кардиологи центра не будут терять их из виду. Врачи будут знать, где живет пациент и какое лечение получает у местного кардиолога.





Елена Литинская



