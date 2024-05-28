Рабочие на Дворянке ускорились

Первый заместитель председателя Орловского облсовета Михаил Вдовин во второй раз за два дня посетилсквер Дворянское гнездо в Орле. Накануне он еще раз пригрозил подрядчику прокуратурой, после чего работы ускорились.
Как отметил Вдовин в соцсетях, продолжается асфальтирование, укладывать плитку рабочие почти завершили. Идет зачистка колонн ротонды. Вверху еще предстоит засыпать часть клумбы черноземом и убрать строительный мусор.
– К сожалению, опять возникли проблемы с монтажом мостика в Парк Победы, который требуют согласования с проектной организацией, - написал вице-спикер регионального заксобрания.
Вдовин снова отметил, что работы можно завершить за две—три недели при хорошей организации.