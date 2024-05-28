В Орловской области выявили два случая заболевания корью
Оба инфицированных - члены одной семьи.
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В Ливенском районе зафиксировали два случая заболевания корью. Как сообщаеттг-канал "ПРИНТ-ТВ Ливны", оба инфицированных - члены одной семьи.
В настоящее время проводится вакцинация всех, кто контактировал с заболевшими. Уже привито более 50 человек. За контактировавшими с больными ведется медицинское наблюдение.
Напомним, что корь опасна не только своим течением, но и осложнениями. Она передается практически мгновенно, поэтому корь называют болезнью одного вдоха. Эффективным способом профилактики заражения этим опасным инфекционным заболеванием является прививка.