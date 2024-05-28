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19:00, 28 мая 2024 года

Температура в Орловской области поднялась выше климатической нормы почти на три градуса

Тому способствует североатлантический циклон.


Североатлантический циклон не спешит покидать Орловщину. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре. В ближайшие дни в области сохранится преимущественно сухая погода. Среднесуточная температура воздуха превышает климатическую норму на 2,8 градуса Цельсия. Тем не менее, в последний день весны ожидаются дожди и грозы.

29 мая в регионе прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура составит от 10 до 15 градусов тепла, днем – от 25 до 30 градусов.

30 мая существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью составит от 11 до 16 градусов, днем столбики термометров покажут от 24 до 29 градусов.

Днем 31 мая местами ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночное время термометры покажут от 12 до 17 градусов, днем воздух прогреется до значений 25 – 30 градусов.
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