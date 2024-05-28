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17:30, 28 мая 2024 года Орловские семьи вышли в полуфинал конкурса "Это у нас семейное" С достижением их поздравил губернатор Орловской области Андрей Клычков.







В Москве завершился полуфинал конкурса "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия - страна возможностей". В нем приняли участие более 400 команд из регионов Центрального федерального округа. 74 из них вышли в финал.



Среди финалистов – три семьи из Орловской области. Их уже поздравил глава региона Андрей Клычков. С одной из таких семей встретилась Елена Степовая.





Елена Степовая



