Под Орлом китайский автомобиль врезался в забор

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16:30, 28 мая 2024 года
Под Орлом китайский автомобиль врезался в заборВодитель получил травмы и был госпитализирован.
Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области
27 мая около 16:30 в городе Мценске случилась авария, в которой пострадал один человек. Подробности ДТП сообщили в региональном Управлении Госавтоинспекции.
37-летний водитель автомобиля "Вортекс" на большой скорости ехал по улице Ленина со стороны улицы Первомайской в направлении Кирпичникова. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в забор частного дома по адресу Ленина, 185.
В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. Его на скорой помощи госпитализировали в Мценскую ЦРБ.