Под Орлом китайский автомобиль врезался в забор

Водитель получил травмы и был госпитализирован.

Фото: Управление Госавтоинспекции Орловской области

37-летний водитель автомобиля "Вортекс" на большой скорости ехал по улице Ленина со стороны улицы Первомайской в направлении Кирпичникова. В какой-то момент он не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в забор частного дома по адресу Ленина, 185.

В результате аварии мужчина получил телесные повреждения. Его на скорой помощи госпитализировали в Мценскую ЦРБ.