На Орловщине задержали курьера мошенников, выманивших у пенсионерок два миллиона рублей
28-летняя девушка отправлена в СИЗО.
Видео: УМВД России по Орловской области
В Орловской области задержали курьера мошенников, выманивших у пенсионерок два миллиона рублей. Ею оказалась 28-летняя девушка.
Криминальную работу подозреваемая нашла в мессенджере. Она ездила к жертвам, забирала деньги и переводила на мошеннические счета за небольшой процент.
Как рассказали в управлении МВД России по региону, обманутыми оказались женщины 1939, 1961 и 1941 годов рождения. Мошенники в разговоре запугивали пенсионерок тем, что их родные якобы спровоцировали ДТП с пострадавшими, но за деньги их можно избавить от ответственности.