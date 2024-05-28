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14:00, 28 мая 2024 года На Орловщине задержали курьера мошенников, выманивших у пенсионерок два миллиона рублей 28-летняя девушка отправлена в СИЗО.





Видео: УМВД России по Орловской области

В Орловской области задержали курьера мошенников, выманивших у пенсионерок два миллиона рублей. Ею оказалась 28-летняя девушка.



Криминальную работу подозреваемая нашла в мессенджере. Она ездила к жертвам, забирала деньги и переводила на мошеннические счета за небольшой процент.



Как рассказали в управлении МВД России по региону, обманутыми оказались женщины 1939, 1961 и 1941 годов рождения. Мошенники в разговоре запугивали пенсионерок тем, что их родные якобы спровоцировали ДТП с пострадавшими, но за деньги их можно избавить от ответственности.



Суда подозреваемая будет ждать в СИЗО.





