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14:30, 28 мая 2024 года В Орле ветерана войны поздравили со 101-м днем рождения У дома Григория Яковлевича Зинченко состоялся концерт.



Фото: Татьяна Тимохина

Ветерана Великой Отечественной войны Григория Яковлевича Зинченко поздравили с днем рождения. Прославленному фронтовику исполнился 101 год.



Под окнами его дома "Волонтеры Победы" и воспитанники Орловского техникума путей сообщения имени Лапочкина устроили концерт.



28 мая Григорию Яковлевичу исполнился 101 год. Когда началась война, ему было 18 лет. В рядах Красной Армии он служил с 1943 года.



Григорий Зинченко воевал на западном направлении, участвовал в освобождении Праги и Будапешта. На его пиджаке более десятка наград. Самые ценные - орден Отечественной войны 1941-1945 годов II степени, медали "За отвагу" и "За взятие Будапешта".



Три года назад уроженец Луганска Григорий Яковлевич Зинченко был вынужден переселиться в Орел из-за обострения ситуации на Донбассе.





