В Орле ветерана войны поздравили со 101-м днем рождения
У дома Григория Яковлевича Зинченко состоялся концерт.
Фото: Татьяна Тимохина
Ветерана Великой Отечественной войны Григория Яковлевича Зинченко поздравили с днем рождения. Прославленному фронтовику исполнился 101 год.
Под окнами его дома "Волонтеры Победы" и воспитанники Орловского техникума путей сообщения имени Лапочкина устроили концерт.
28 мая Григорию Яковлевичу исполнился 101 год. Когда началась война, ему было 18 лет. В рядах Красной Армии он служил с 1943 года.
Григорий Зинченко воевал на западном направлении, участвовал в освобождении Праги и Будапешта. На его пиджаке более десятка наград. Самые ценные - орден Отечественной войны 1941-1945 годов II степени, медали "За отвагу" и "За взятие Будапешта".
Три года назад уроженец Луганска Григорий Яковлевич Зинченко был вынужден переселиться в Орел из-за обострения ситуации на Донбассе.