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11:21, 28 мая 2024 года В Орловской области экс-чиновника заподозрили в мошенничестве Ущерб составил 60 тысяч рублей.





Бывшего и. о. начальника отдела образования, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации Малоархангельского района заподозрили в мошенничестве. О возбуждении уголовного дела рассказали в СУ СК России по Орловской области.



Следствие считает, что в августе 2023 года подозреваемый устроился в одну из районных школ учителем информатики, однако все виды учебных занятий в соответствии с расписанием не проводил, но зарплату и другие выплаты с сентября 2023 года по март 2024 года получил — всего порядка 60 тысяч рублей.





