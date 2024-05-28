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12:45, 28 мая 2024 года

В Орловской области на учете находятся 1,1 тысячи наркозависимых

В целях профилактики в регионе начался месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.



В Орловской области стартовал месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни.

Сегодня на учете в регионе состоят 1149 наркозависимых. Это число ниже средних по ЦФО. Как отметила заведующая отделением профилактики Орловского наркологического диспансера Ольга Прыткова, в целом обстановка с распространением наркотической зависимости на Орловщине достаточно стабильная.

90% наблюдаемых наркозависимых в регионе это люди в возрасте от 20 до 40 лет. Подавляющее большинство пациентов – мужчины. Женщин под наблюдением всего порядка 150.

Основные наркотики, имеющие широкое хождение в регионе, являются растительными. Также распространены так называемые «стимуляторы». У достаточно большой группы пациентов есть зависимость от нескольких видов запрещенных веществ.

Все без исключения наркотики наносят вред здоровью человека. Употребление приводит к развитию серьезных интоксикационных состояний, вплоть до смертельных. Развивается психологическая и физическая зависимости, что чревато психическими отклонениями, заболеваниями сердца, органов дыхания и пищеварения, гепатитом, ВИЧ-инфекция.

В Орловском наркодиспансере помогают пациентам с любыми видами зависимостей – алкогольной, наркотической и табачной. За консультацией и лечением может обратиться любой гражданин. Также действует система реабилитационных центров.


Елена Литинская
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