В Орле медики спасли жизнь мужчине с тампонадой сердца

Это редкая патология во врачебной практике.

Фото: больница имени Семашко

В Орле медики больницы им. Семашко спасли жизнь 51-летнему мужчине с тампонадой сердца. Операцию провел заведующий кардиологическим отделением Иван Вишняк. Он провел пункцию перикарда и откачал из него жидкость. Для предотвращения повторного развития тампонады пациенту установили дренаж.



Сейчас медики выясняют причины скопления жидкости в околосердечной сумке пациента.



Как рассказали в больнице им. Семашко, тампонада сердца — редкая патология во врачебной практике. Она может привести к смерти. Способ лечения, примененный Иваном Вишняком, — единственная возможность помочь таким пациентам.