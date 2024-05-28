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15:00, 28 мая 2024 года Орловские гимназисты помолились о хорошем урожае Крестный ход состоялся в Троснянском районе.



Фото: Орловская православная гимназия

Воспитанники Орловской православной гимназии совершили крестный ход по полям в Троснянском районе. Они прошли несколько километров вдоль сельскохозяйственных угодий вместе со своими родителями и наставниками. информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, гимназисты несли иконы и пели тропари. Они молились о том, чтобы посевы сохранились и дали хороший урожай. Как сообщили , гимназисты несли иконы и пели тропари. Они молились о том, чтобы посевы сохранились и дали хороший урожай. В этом году из-за аномально ранней весны с резкими перепадами температур посевы оказались под угрозой. Орловские аграрии очень обеспокоены этой ситуацией и надеются на помощь высших сил.





