Орловские гимназисты помолились о хорошем урожае

Воспитанники Орловской православной гимназии совершили крестный ход по полям в Троснянском районе. Они прошли несколько километров вдоль сельскохозяйственных угодий вместе со своими родителями и наставниками.
Как сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии, гимназисты несли иконы и пели тропари. Они молились о том, чтобы посевы сохранились и дали хороший урожай.
В этом году из-за аномально ранней весны с резкими перепадами температур посевы оказались под угрозой. Орловские аграрии очень обеспокоены этой ситуацией и надеются на помощь высших сил.