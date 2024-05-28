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12:00, 28 мая 2024 года Фонтан в сквере "Юность" в Орле не работает из-за неисправности Городская администрация запросила у подрядчиков предложения на ремонт.





Фонтан в сквере "Юность" возле завода имени Медведева в Орле не работает из-за неисправности. Это следует из ответа пресс-службы городской администрации в комментариях к трансляции губернатора Андрея Клычкова.



Как сообщила мэрия, вышло из строя оборудование фонтана. У подрядчиков уже запросили предложения на ремонт.



Напомним, что светодинамический фонтан в сквере "Юность" открыли в сентябре 2018 года.





